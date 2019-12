La classifica senza errori arbitrali della 16 giornata di serie A. Rizzoli continua a creare danni nella totale indifferenza dei media

La 16 giornata di serie A è stata molto tranquilla dal punto di vista arbitrale. Imbarazzante l’impunità della quale godono i calciatori della Juventus. Persino sul mani evidente di Dybala fanno i “capannelli” intorno a Pasqua; ma cosa deve fare Bonucci (protesta sempre) per essere almeno ammonito?

Non brilla Doveri a Genova. Il pugno di Romulo a Quagliarella è da cartellino rosso e Orsato al VAR nemmeno interviene. Non bene neanche Mariani a Firenze sottoposto ad un incredibile tour de force dopo i danni combinati al Var di Napoli – Bologna (gol irregolare convalidato ai felsinei e rigore negato agli azzurri).

Davvero straordinario Rizzoli. Punisce duramente Massa e Valeri per un rigore assegnato al Napoli e poi ripropone ripetutamente il duo Pasqua – Mariani per fatti più gravi accaduti in Napoli – Bologna.

Roma – Spal 3 – 1, Giua (Guida).

Manca un calcio di rigore alla Spal sul punteggio di 2 a 1. Al 77’ è evidente il fallo di Kolarov su Petagna e sul quale sorvolano Giua e Guida al VAR.

Fiorentina – Inter 1 – 1, Mariani (Mazzoleni).

Se protestano gli juventini per una punizione non assegnata a Matuidi, per quale motivo non dovrebbero protestare gli interisti per l’incredibile fallo commesso su Lautaro da Milenkovic e Dragowski rimasto impunito? Come abbia fatto Mariani a fischiare un fallo di Lautaro resta un mistero. Da rivedere anche una trattenuta in area toscana di Pezzella ai danni di Lukaku.

CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI XVI GIORNATA SERIE A

Classifica reale Classifica senza errori Inter 39 Inter 36 -3 Juventus 39 Lazio* 33 Lazio 36 Napoli 32 +11 Roma 32 Roma 32 Cagliari 29 Atalanta 30 +2 Atalanta 28 Cagliari* 30 +1 Parma 24 Juventus 27 -12 Milan 21 Parma 23 -1 Napoli 21 Milan 20 -1 Torino 21 Verona 20 +1 Bologna 19 Bologna 18 -1 Verona 19 Fiorentina 17 Fiorentina 17 Torino 17 -4 Sassuolo 16 Lecce 16 +1 Lecce 15 Sassuolo 16 Sampdoria 15 Sampdoria 15 Udinese 15 Udinese 14 -1 Brescia 13 Brescia 13 Genoa 11 Genoa 12 +1 Spal 9 Spal 9

