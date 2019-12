Fiorentina esonerato Montella, due nomi per sostituirlo

La Fiorentina ha esonerato Montella. Ufficializzato l’addio al tecnico dopo l’ennesima sconfitta, questa volta contro la Roma per 4-1.

La viola e Vincenzo Montella si sono detti addio, il tecnico originario della Campania non allenerà più il club di Commissione. Esonerato Montella la Fiorentina dovrà provvedere a sostituirlo si fanno due nomi: quello di Gigi Di Biagio ex tecnico dell’Under 21 e di Cesare Prandelli. La Fiorentina sarà una delle avversaria del Napoli durante un mese di gennaio che sarà veramente durissimo per gli uomini di Gattuso. Si partirà con Napoli-Inter nel giorno dell’Epifania, poi lazio Napoli prevista all’Olimpico di Roma per l’11 gennaio, a seguire la gara di Coppa Italia con il Perugia il 14 gennaio e quattro giorni dopo allo Stadio San Paolo di Napoli arriverà proprio la Fiorentina con il suo nuovo allenatore. Montella lascia il club al 17o posto ad un punto solo sulla zona retrocessione. Commisso non ha potuto fare altro che dare l’addio al tecnico che dopo l’esonero al Milan, quando poi venne sostituito da Gattuso, dovrà nuovamente lasciare una squadra a stagione in corso.

Esonerato Montella, ecco il comunicato della Ac Fiorentina:

ACF Fiorentina comunica di aver sollevato Vincenzo Montella dall’incarico di allenatore della Prima squadra.

La decisione del Club arriva al termine di una lunga e attenta analisi delle prestazioni e dei risultati ottenuti dalla squadra.

L’obiettivo di dare un’immediata svolta positiva alla stagione in corso e la necessità di scendere in campo con serenità e grinta indispensabili per le partite future, hanno spinto Proprietà e Dirigenza alla decisione di revocare l’incarico all’attuale allenatore.

La Fiorentina ringrazia Vincenzo Montella ed il suo staff per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera.

Il Club viola comunicherà, nei prossimi giorni, il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra.