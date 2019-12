Calciomercato Haaland vola a Manchester, sfuma il sogno per il Napoli?

Haaland vola verso Machester. Questi gli ultimi rumors di calciomercato lanciati dal quotidiano norvegese ‘Aftenbladet’. L’attaccante piace anche al Napoli.

Le ultime notizie di calciomercato parlando di Haaland verso Manchester. Ne parliamo i media norvegesi, che riferiscono dell’attaccante del Salisburgo avvistato su un volo verso la città inglese. La bomba di calciomercato viene lanciata da ‘Stavanger Aftenbladet‘ ed è stata ripresa anche da Sky Sport in Inghilterra. Haaland sarebbe arrivato a Manchester dalla Norvegia intorno alle 10.15 per incontrarsi con i dirigenti dello United. I Reds sarebbe pronti ad offrire ai Red Bull Salisubrgo una cifra pazzesca pari a 90 milioni di euro.

Di calciomercato e Haaland al Manchester ne ha parlato anche il tecnico dello United Ole Gunnar Solskjaer che ha provato a smorzare ogni possibile voce sulla trattativa: “Non si può parlare di giocatori di altre squadra, magari sarà qui per le vacanze…”. Insomma una ‘scusa’ sembra una conferma quella del tecnico dei Red Devils impegnato a rincorrere la zona Champions League. Halland potrebbe essere la pedina giusta, dato che fino ad ora il giovane attaccante norvegese ha segnato ben 28 gol in 22 partite, di cui 8 sono stati segnati nella fase a gironi di Champions League. Un bottino clamoroso per un attaccante che a 19 anni ha ampi margini di crescita.

La presenza di Haaland in Inghilterra potrebbe far sfumare i sogni del Napoli che pure ci aveva fatto più di un pensierino. Il norvegese è stato apprezzato durante le partite europee in cui si sono affrontate Napoli e Salisburgo, proprio qualche giorno fa l’attaccante aveva postato una foto sulla sua pagina instagram in cui firmava una maglia del Napoli, che era stato letto anche come un segnale di calciomercato. Non è un mistero che gli azzurri apprezzino molto l’attaccante, ma se il Manchester United mette sul piatto 90 milioni è veramente complicato riuscire a tenere botta.