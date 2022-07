Tuttosport vende Koulibaly alla Juve: Ramadani a Torino

La Juventus continua a sognare Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese ha rifiutato più volte la Juve, ma il suo agente e la società bianconera non mollano la presa. C’è chi come Francesco Oppini è sicuro che alla fine il giocatore si convincerà al trasferimento a Torino. Secondo quanto riferisce Tuttosport in giornata è in programma un incontro a Milano tra Fali Ramadani, agente di Koulibaly ed il direttore sportivo della Juve, Cherubini. Un incontro che servirà per fare il punto della situazione sulla trattativa che porta al difensore senegalese.

Koulibaly rifiuta la Juve

La volontà del giocatore è chiara, ma l’agente e la Juve sono convinti di poterlo convincere a cambiare idea. Ma la Juve non vuole solo Koulibaly, vuole anche comprarlo alle sue condizioni. La dirigenza bianconera non vuole investire i 40 milioni di euro chiesti da De Laurentiis per cedere il calciatore. Visto che è un over 30 con scadenza di contratto al 2023 vogliono anche un prezzo di favore. Secondo Tuttosport punto di incontro tra Juve e Napoli per Koulibaly è possibile. Ma nello stesso tempo Ramadani e Cherubini parleranno anche di Nikola Milenkovic, di proprietà della Fiorentina ed altro assistito di Ramadani. Un obiettivo di mercato sicuramente più fattibile rispetto al difensore del Napoli.