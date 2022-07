Johnson ‘Ochocinco’ appello a Cristiano Ronaldo: “Vieni al Napoli” – FOTO

Chad Johnson ‘Ochocinco’ ex stella della NFL fa un appello a Cristiano Ronaldo: “Vieni a Napoli“. Da qualche giorno si parla di un clamoroso arrivo di Cristiano Ronaldo in maglia azzurra, una notizia lanciata in Inghilterra, ma anche in Spagna. Le voci su Cristiano Ronaldo di nuovo in Serie A non si arrestano, nonostante il campione portoghese percepisca circa 23 milioni di euro a stagione.

Cristiano Ronaldo al Napoli la storia di Ochocinco

L’ex campione della NFL è diventato un tifoso del Napoli da quando nel 2019 fecero una mini-tournée negli Stati Uniti. Johnson incontro anche Ancelotti ed i giocatori azzurri durante l’allenamento all’Hard Rock Stadium di Miami. Da quel momento in poi Ochocinco non ha mai smesso di seguire gli azzurri, come dimostrano anche alcuni suoi post e storie di instagram. L’ultima Ochocinco l’ha lanciata proprio per Cristiano Ronaldo, una stories in cui dice al portoghese di andare nella sua nuova casa, il Napoli, dove i tifosi lo ameranno. Sicuramente un grandissimo endorsement da parte dell’ex campione di NFL.

Intanto anche nella giornata di ieri i media inglesi hanno continuato a battere notizie di un interessamento del Napoli per Cristiano Ronaldo. Il Manchester United non vuole venderlo in Inghilterra e sarebbe ben disposto a cederlo ad Aurelio De Laurentiis.