Sport – Napoli tratta col Manchester per Cristiano Ronaldo

Notizia clamorosa di calciomercato dalla Spagna fanno sapere che il Napoli sta trattando Cristiano Ronaldo col Manchester United. Già nei giorni scorsi si è parlato di un interessamento del Napoli per il giocatore portoghese. Anche perché Cristiano Ronaldo ha voglia di giocare in Champions League ed il Napoli può dargli questa occasione.

Ora secondo quanto riferisce Sport il Napoli parla di Cristiano Ronaldo con il Manchester United, in accordo anche con Jorge Mendes. Il super agente del portoghese già nel 2018 voleva portarlo in azzurro, prima che si trasferisse alla Juve. Ovviamente c’è l’enorme problema dell’ingaggio. Il Manchester United libererebbe volentieri il giocatore che ha un contratto fino al 2023 e lo stesso portoghese ha fatto sapere di voler cambiare squadra. Resta il fatto che Cristiano Ronaldo percepisce 23 milioni di euro a stagione e non si capisce come si possa trovare un’intesa. Nonostante tutto le voci su un trasferimento in azzurro di Cristiano Ronaldo non si arrestano. Resta vivo anche un altro sogno quello che porta a Dybala, giocatore che ha sicuramente un ingaggio più basso ma che comunque è un ostacolo per i club italiani, tra cui il Napoli. L’argentino resta un obiettivo anche per Milan e Inter, ma nelle ultime ore c’è anche la Roma.