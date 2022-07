Ronaldo al Napoli, da dove arriva questa voce?

Cristiano Ronaldo al Napoli, a scriverlo è The Atletic che si occupa di approfondimento sportivo a tutti i livelli.

CALCIOMERCATO NAPOLI– RONALDO-NAPOLI. Cr7 sta per lasciare il Manchester United e secondo quanto riferiscono i media inglesi il Napoli ha chiesto informazioni. Nella stagione passata in archivio poco più di un mese fa, Cristiano Ronaldo – 37 anni – ha totalizzato 18 reti su 30 presenze in Premier League, a cui vanno aggiunti altri 6 centri in 7 gettoni in Champions, competizione a cui il portoghese non vuole proprio rinunciare. Con la maglia dei Red Devils è legato fino al 30 giugno 2023.

Il giocatore portoghese vuole giocare la Champions League e questo non è un mistero, il Napoli potrebbe dargli questa opportunità.

Ma da dove arriva la voce Ronaldo-Napoli? alla domanda ha risposto il giornalista ed esperto di calcio inglese, Rosario Dello Iacovo:

CR7 AL NAPOLI: LE ULTIME

“Non chiedetemi come e perché ma The Athletic, che è un’autorevolissima testata di approfondimento che si occupa di diverse discipline sportive e copre soprattutto Usa e UK, in un articolo pubblicato oggi asserisce che Ronaldo vuole lasciare il Manchester United e inserisce il Napoli fra i club interessati.

“Italian side Napoli are also credited with an interest in Ronaldo”, si riporta testualmente nell’articolo. C’è poi un tweet di tre ore fa di David Ornstein, Football Correspondent dello stesso Athletic, che tra le altre cose dice: “Napoli among suitors“.

Né l’articolo né il giornalista aggiungono dettagli su questo presunto interesse del Napoli. Tuttavia, se si considera che CR7 vuole lasciare il Manchester United non solo perché non giocherà in Champions (e sarebbe la prima volta per il portoghese da anni) ma anche perché insoddisfatto del mercato del club, diventa decisamente improbabile che possa poi venire a Napoli”.

RONALDO E DE LAURENTIIS

Dello Iacovo aggiunge ulteriori dettagli: “In UK si è parla soprattutto del Chelsea, con Mendes che ha incontrato la nuova proprietà del club il mese scorso, ma The Athletic non si sbilancia su quanto questo interesse sia ancora vivo.

CR7 viene accostato al Bayern, ma non al Psg che non è interessato al suo acquisto, e poi al Napoli che viene citato in tutti gli articoli scritti stasera ma sempre senza aggiungere nessun dettaglio.

Nel 2018 fummo noi a rivelare con largo anticipo che Mendes prima della Juve aveva proposto Ronaldo al Napoli. Fummo ovviamente sbeffeggiati, ma ADL confermò qualche tempo dopo integralmente la notizia.

De Laurentiis spiegò che aveva proposto a Mendes una partecipazione sul fatturato del club, ma naturalmente il procuratore portoghese preferì andarsi a prendere l’ingaggio faraonico e sicuro della Juve.

Questo è quanto. Considerando che il Manchester United ha un contratto e non vuole venderlo, stavolta potete anche aggiungere faccine sghignazzanti, non mi offendo”.