Ceccarini: “Koulibaly resta a Napoli, in arrivo un portiere e un difensore: Ecco le ultime di mercato”

“Il Napoli prenderà un altro portiere, svincolato, e un quarto centrale. In base alle cessioni ci possono essere delle novità, doveva fare delle operazioni in entrate, e per quanto ne so io non esiste ne un’offerta del Bayern per Osimhen ne del Napoli per Dybala.

Avevamo un po’ capito che la situazione tra l’Inter e Dybala si era bloccata, paradossalmente l’Inter non pensava di risolvere così velocemente il ritorno di Lukaku.

I nerazzurri avevano pensato a Dybala magari con l’uscita di Sanchez. La domanda è quanto può aspettare l’argentino? Sullo sfondo c’è il Milan, mentre la Juve sta andando forte su Zaniolo”.

Ceccarini nel corso del suo intervento ai microfoni di Marte Sport Live ha poi aggiunto: “Ho la sensazione che Koulibaly resta, aldilà degli interessamenti, anche a parametro zero. Questo ragazzo non ha voglia di andare via, inoltre deve arrivare l’offerta giusta. Milenkovic piace al Napoli, se dovesse andare via Kalidou“.

“Fabian se non rinnova deve trovare una sistemazione, il Napoli non può permettersi di avere un giocatore così forte a parametro zero. Situazione simile ma con un percorso diverso rispetto a Koulibaly, i segnali di rinnovo per Fabian sono negativi e ci vuole un’offerta che il giocatore accetti”, ha concluso.