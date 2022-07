REPUBBLICA – Keylor Navas il Napoli ci pensa: clamoroso addio di Meret

Il Napoli pensa a Keylor Navas per la porta è una delle ultime notizie di calciomercato, ci sarebbe un addio di Alex Meret. Fino a qualche giorno fa da Sky assicuravano un rinnovo di contratto sicuro di Meret fino al 2027, ma in questi giorni non c’è stata nessuna ufficialità, nonostante David Ospina abbia visto scadere il proprio contratto il 30 giugno. Il portiere colombiano è il preferito di Spalletti, ma il Napoli non ha trovato l’accordo economico per il rinnovo. Ospina sta per firmare con l’Al-Nasr, secondo le ultime notizie mancherebbe veramente pochissimo per l’annuncio ufficiale, dopo settimane di trattativa.

Keylor Navas al Napoli

La notizia di mercato è veramente clamorosa, anche se i tentennamenti sull’annuncio del rinnovo di Meret qualcosa avevano fatto pensare. Visto che dal punto di vista economico non c’è mai stato nessun problema tra il portiere italiano e la società azzurra. Spalletti vuole portieri che sappiano giocare con i piedi, lo ha detto chiaramente e Meret non sembra proprio l’idea. Con Keylor Navas il Napoli si assicurerebbe questa qualità, ma porterebbe anche tantissima esperienza internazionale nella rosa. Secondo quanto riferisce Repubblica il portiere 35enne della Costa Rica, con un passato anche al Real Madrid, è pronto a dire addio al PSG che ha deciso di puntare su Donnarumma. Proprio Navas e Donnarumma si sono alternati alla difesa della porta del club francese, che ora però ha deciso di puntare soprattutto sul portiere italiano.

Il problema per Keylor Navas resta sempre lo stesso: l’ingaggio. Il portiere guadagna 12 milioni di euro a stagione, soldi che il Napoli non darebbe nemmeno ad un giocatore come Dybala, figuriamoci per un portiere. Sembra estremamente improbabile che l’affare si possa concretizzare, a meno di clamorosi colpi di scena dell’ultim’ora.