Machach dice ufficialmente addio al Napoli: zero presenze in quattro anni”

Il Napoli saluta Machach, il centrocampista francese saluta il club partenopeo dopo quattro anni: non è mai riuscito a debuttare in una gara ufficiale.

CALCIOMERCATO NAPOLI– MACHACH ADDIO AL NAPOLI. Una storia d’amore mai sbocciata. Una scintilla mai scoccata. Dopo quattro anni e tanti prestiti il Napoli e Zinedine Machach si dicono definitivamente addio. Il centrocampista nato a Marsiglia e di origine marocchina è un nuovo calciatore dello Ionikos Nikaias, formazione greca che milita nel massimo campionato:

“Da Napoli, a Neapolis – si legge nel comunicato – PAE Ionikos annuncia l’acquisizione di Zinedine Machach, che ha firmato un contratto biennale con il nostro team. Nato a Marsiglia, il 26enne centrocampista francese di origini marocchine ha iniziato la sua carriera con il Marsiglia prima di giocare per il Tolosa“.

“Le sue eccellenti prestazioni hanno attirato l’interesse di diversi club, con il Napoli che lo ha ingaggiato a gennaio 2018. Maurizio Sarri era allora l’allenatore dei partenopei. Seguirono prestiti a Carpi, Crotone, Cosenza, Fenlo e Honved. Con il club ungherese la scorsa stagione ha collezionato 24 presenze con 3 goal“.

I NUMERI DI MACHACH NEL NAPOLI

Dal suo arrivo a Napoli nel 2018, Machach non è mai riuscito a conquistare la fiducia degli allenatori che si sono succeduti all’ombra del Vesuvio nel corso dei quattro anni. Il classe 1996 non è riuscito a collezionare presenze ufficiali con la maglia del club azzurro, che ha sempre preferito cederlo in prestito.

“Sono molto felice di essere qui e di essere un membro dello Ionikos – ha dichiarato Machach al sito ufficiale della società ellenica -. Tutte le persone del gruppo, dalla prima all’ultima, mi hanno accolto molto calorosamente. Ho una grande motivazione e voglia di lavorare, insieme cercheremo di vincere più partite possibili“.

Partito dalla Francia e dalle giovanili di Cannes, Marsiglia e Tolosa, Machach vanta già diverse esperienze in giro per l’Europa: oltre all’Italia (Napoli, Carpi, Crotone), ha giocato anche in Olanda (VVV-Venlo) e Ungheria (Honved). Ora una nuova esperienza in Grecia per ripartire dopo l’avventura non certamente positiva all’ombra del Vesuvio.