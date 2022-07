REPUBBLICA – Cessione Napoli: ora tocca al club di De Laurentiis, i fondi USA lo monitorano

Aurelio De Laurentiis può vendere il Napoli, ci sono i grandi fondi americani e quelli arabi a monitorare la SSCN. Il club ha un appeal internazionale, anche grazie all’attuale società che l’ha portata stabilmente in Europa e l’ha fatta crescere in termini di branding. Una rivalutazione importante del marchio, anche e soprattutto in termini fiscali, che può essere decisiva nell’operazione per una cessione della società azzurra.

I fondi americani monitorano il Napoli

Negli ultimi giorni si parla con insistenza di una cessione del Napoli, con delle manovre fiscali da parte di Aurelio De Laurentiis che sembrano da preludio alla vendita della società. Ecco quanto scrive Repubblica: “Dopo il Milan, tocca all’Inter? Nel grande risiko della Serie A degli investitori internazionali, uno dei grandi obiettivi sarebbe il club nerazzurro. Secondo voci raccolte a New York, tra le holding che seguono l’Inter ci sarebbero due recenti conoscenze del pubblico italiano: il gruppo Investcorp, del Bahrain, e Ares Capital, holding americana. Secondo quanto risulta a Wall Street, l’Italia è considerata un mercato attrattivo per molti investitori internazionali e una destinazione gradita per far fruttare i ricavi accumulati dalle holding negli ultimi anni come dimostrato i numerosi proprietari stranieri insediatisi in Serie A e B. Non c’è solo l’Inter in ballo. Molti altri club, dalla Sampdoria al Napoli alla Fiorentina, vengono seguiti con attenzione“.