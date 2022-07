Ostigard al Napoli, Il Mattino annuncia: “Si chiude, è fatta”

Calciomercato Napoli con Leo Ostigard a firmare un nuovo contratto con la società di De Laurentiis, chiusura in settimana.

Il giocatore norvegese è stato in bilico nelle ultime settimane, visto che il Brighton non voleva abbassare le pretese economiche. Cristiano Giuntoli si è tenuto Nicolò Casale come riserva, ma ha continuato a monitorare Ostigard ben sapendo che il giocatore aveva un contratto fino al 2023 e che quindi il club inglese poteva cedere. Secondo quanto riferisce Il Mattino la trattativa per portare Ostigard al Napoli è in chiusura. Si parla di “operazione in dirittura d’arrivo” con il giocatore che ha già “dato il suo totale gradimento al trasferimento“.

“La scelta è ricaduta su di lui nel ballottaggio con Casale del Verona e ora ci saranno da mettere a posto gli ultimi dettagli con il club inglese. Questa sarà la settimana decisiva per la chiusura della trattativa, si va in maniera decisa verso la fumata bianca. Sarà il quarto centrale di Spalletti” scrive Il Mattino.

Ostigard al Napoli con Koulibaly

Indirettamente Il Mattino punta anche su una permanenza di Koulibaly in azzurro. Il Napoli chiude la trattativa per Koulibaly ma Ostigard potrà crescere all’ombra di Koulibaly. “Al primo sguardo, hai già la percezione di un calciatore forte, bravo nel pressare alto. Poi ha un grande gioco aereo, sia in difesa che in attacco. Il difetto che riscontravo, però, è che aggrediva troppo e a volte in ritardo. E questo gli costa più di qualche semplice ammonizione. Mi ha ricordato molto il Romero del primo anno del Genoa. Forte, ma che ogni tanto esagerava. Ostigard deve crescere, ma ha tutto per poter fare bene ad alti livelli“.