“Un giorno il Vesuvio farà di nuovo il suo dovere” risposta shock al post di Gerardo Marino

Gli insulti contro Napoli non sembrano mai avere fine. Solo di recente c’è stato il video dei tifosi della Roma che in discoteca invocavano la distruzione della città campana, con annessi migliaia di morti. Ma ancora prima sempre i tifosi giallorossi hanno invocato la morte dei napoletani, mentre festeggiavano la vittoria della Conference League. Quindi non parliamo di semplici sfottò da stadio, ma la distruzione di vite umane. Come dimenticare il famoso striscione degli illustrissimi tifosi del Verona che pubblicarono le coordinate della città di Napoli, chiedendo a Russia e Ucraina di bombardare il capoluogo campano.

Ma è di oggi uno degli ultimi insulti contro Napoli e arriva da twitter che scrive: “Papere di Ospina che sono letteralmente 3 in 4 anni, ma tranquilli il Vesuvio farà il suo dovere un giorno e io godrò come un porco“.

Veramente assurdo come con tanta facilità si inneggi alla morte delle persone, quasi non ci si riesce a credere che possa essere fatto. Ma oramai è mezzo secolo almeno che si offende Napoli in qualsiasi stadio ed a questo punto in qualsiasi modo. Un fenomeno che non riesce ad essere contrastato, che forse nemmeno si vuole contrastare in maniera concreta, magari puntando ad incentivare la cultura del rispetto.

Nuovo insulto contro Napoli ed i napoletani, su twittter un utente risponde a Gerardo Marino ed invoca il Vesuvio.