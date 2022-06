Serie A: spareggio scudetto è ufficiale, in caso di parità subito ai rigori

In Serie A ci sarà lo spareggio scudetto, lo ha confermato il Consiglio Federale che ha approvato le modifiche. Contestualmente sono state rese ufficiali e definitive le cinque sostituzioni, che quindi diverranno stabili. Inoltre ci sarà anche una sesta sostituzione a disposizione in quelle partite in cui si prevedono i tempi supplementari.

Ma la vera novità del cambio di regolamento del calcio in Serie A è l’introduzione dello spareggio scudetto, qualora due squadre dovessero arrivare a pari punti a fine campionato. È stato deciso anche che qualora le due sfidanti dello spareggio dovessero concludere i tempi regolamentari in parità, non ci saranno i supplementari ma si andrà subito ai rigori.

Serie A 2022/23 quando si comincia: le date ufficiali

Sono state anche approvate le date dei campionati per la stagione sportiva 2022-23:

– Serie A: 14 agosto/4 giugno

– Serie B: 13 agosto/19 maggio

– Serie C: 28 agosto/23 aprile

– Serie A femminile: 27 agosto/28 maggio

– Serie B: 18 settembre/28 maggio

– Dilettanti: 4 settembre/maggio.

Inoltre il Consiglio ha approvato le disposizioni per le partecipazioni delle seconde squadre delle società di Serie A al campionato di Serie C. La scadenza delle eventuali domande di ripescaggio è fissata al 19 luglio.