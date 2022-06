Bruscolotti: “Il nord potente è tornato, ho un consiglio per De Laurentiis”

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli degli scudetti, ha parlato delle operazioni di mercato del club di De Laurentiis.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Giuseppe Bruscolotti preoccupato dal mercato che sta conducendo il club di Aurelio De Laurentiis. L’ex capitano ai microfoni della Gazzetta dello Sport spiega il suo punto di vista:

Come giudica la rivoluzione che il Napoli vorrebbe realizzare?

«A parer mio, mi permetto di consigliare che non bisogna sfasciare l’ossatura della squadra anche perché Spalletti ha fatto capire di non essere d’accordo a perdere alcuni elementi centrali del suo progetto tattico. Ad esempio, credo abbia lasciato intuire che avrebbe voluto confermare Ospina. Magari non è stato possibile e se ne farà una ragione, ma è positivo che esprima le sue perplessità».

Teme che il Napoli rischi il prossimo anno di perdere il treno Champions?

«Il Nord, quello potente, è tornato. Milan e Inter hanno menato le danze in questa stagione, la Juve non starà a guardare e bisognerà quindi reagire. Mi auguro che il Napoli si faccia trovare pronto, adesso è presto per dare giudizi».

A proposito, cosa pensa dei nuovi arrivi?

«Sono ragazzi giovani, ne parlano tutti bene ma poi bisognerà vedere come andranno in un contesto in cui la pressione è tanta»