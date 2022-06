Corbo: “Ospina non fa la differenza. Mertens non può dare molto. Napoli più forte già così”

Antonio Corbo di Repubblica ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sulle ultime tematiche di casa azzurra. Si parla molto dell’addio di Ospina che va all’Al-Nasr, nonostante fosse il preferito di Spalletti: “Io credo che il Napoli così com’è è già molto forte. Ospina non fa la differenza, mentre Koulibaly si, quindi se De Laurentiis non lo vende il Napoli può essere già considerato più forte“. Ma c’è un altro tema in casa Napoli molto ricorrente, ovvero quello del rinnovo di Mertens, secondo la radio ufficiale ci sono segnali di avvicinamento tra il club ed il giocatore, ma secondo il giornalista oramai il “Napoli deve guardare avanti. I napoletani devono avere gratitudine per quello che il belga ha fatto sul campo, ma bisogna considerare che oramai è alla soglia dei 34 anni ed il campionato italiano, magari non è super tecnico, ma è molto sfibrante“.

Sempre su Mertens, Corbo ha aggiunto: “Voglio ricordare un principio che noi uomini e donne, siamo quello che possiamo dare nel futuro, quello che abbiamo fatto fino a ieri non conta. Siamo uomini e donne senza passato. Quindi il giocatore va rispettato, ma bisogna capire quanto possa veramente dare da domani e secondo me Mertens non può dare tantissimo, sono certo che non possa dare un contributo da 4 milioni di euro così come ha chiesto“.