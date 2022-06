Rai – “Solbakken, la richiesta degli agenti al Napoli. C’è un ritorno di fiamma per Giuntoli”

Il Napoli continua monitorare il mercato degli esterni ben sapendo che da un momento all’altro potrebbe andare via Matteo Politano. L’attaccante ex Inter non ha trovato il giusto feeling con Spalletti e chiede la cessione del club. Notizie sulla trattativa per Politano vengono date anche da Ciro Venerato che durante il tg di Rai Sport dice: “Per ora c’è un nulla di fatto tra il Valencia ed il Napoli per Politano. Il club spagnolo non hanno la possibilità di pagare il cartellino del giocatore, valutato 20 milioni di euro da De Laurentiis“.

Ma il Napoli sul calciomercato sta seguendo anche Solbakken esterno del Bodo Glimt che piace pure alla Roma. Venerato conferma il sondaggio di Cristiano Giuntoli con gli agenti del calciatore che chiedono al “Napoli di pareggiare l’offerta dei giallorossi“. Ecco perché contestualmente Giuntoli si è mosso pure per Brekalo: “Mi arrivano notizie di una call tra il direttore sportivo del Napoli ed il suo entourage. Giuntoli segue Brekalo da prima che andasse in prestito al Torino, c’è quindi un ritorno di fiamma per il giocatore. Il Wolfsburg valuta il suo cartellino 10 milioni di euro“. Una cifra che potrebbe anche rientrare nel budget del Napoli, che però prima deve pensare alle cessioni con Ounas e Politano in lista di sbarco.