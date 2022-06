Napoli: offerta Ola Solbakken, spiazzate Roma e Lazio. Ecco chi è

Si infiamma il calciomercato del Napoli con Cristiano Giuntoli che si è mosso con un’operazione a sorpresa. Il Napoli ha fatto un’offerta per Ola Solbakken, esterno norvegese di proprietà del Bodo Glimt. Il calciatore è entrato già nel mirino di Lazio e Roma che speravano di poterlo prendere a gennaio a parametro zero, dato che il giocatore ha un contratto in scadenza a dicembre del 2022. Ma il Napoli ha anticipato le mosse, anche perché l’addio di Matteo Politano verso Valencia è sempre più vicino e quindi il club azzurro si è attivato per trovargli un sostituto.

Solbakken al Napoli: offerta e cifre

Ecco quanto scrive Il Mattino sull’operazione per l’esterno norvegese:

Non c’è solo la Roma su Ola Solbakken: perché l’esterno destro classe 1998 che gioca con il Bodo Glimt piace – e non poco – pure al Napoli. I contatti proprio nelle ultime ore, dopo che il norvegese sembrava vicinissimo al trasferimento nella Capitale. Il Napoli si è fatto sotto con Solbakken che va a scadenza il prossimo 31 dicembre e dunque può arrivare per un cifra attorno ai 2,5 milioni di euro. Al norvegese, gli azzurri hanno proposto un quinquennale. Dunque, dopo aver fatto l’offerta a Solbakken, il club azzurro aspetta una risposta. Ma la mossa del Napoli è un segnale chiaro.

L’offerta del Napoli per Solbakken apre un nuovo scenario nel calciomercato azzurro, dato che il club sembra intenzionato a chiudere in breve tempo Solbakken. Il giocatore è passato al Bodo Glimt a gennaio del 2020 ma prima giocava con il Ranheim. Nell’ultima stagione ha collezionato 22 presenza, 3 gol e 5 assist. Come gioca Solbakken? È un giocatore di piede mancino che gioca su tutta la fascia destra. Tecnica ma anche fisicità per il giocatore che è alto 186 centimetri e sembra rispondere a quelle esigenze di atleticità importante richieste dal tecnico Luciano Spalletti.