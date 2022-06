Nandez-Napoli, il Cagliari fissa il prezzo, no al prestito, contatti diretti tra i due club

Naithan Nandez vuole il Napoli. L’uruguaiano ha aperto al club azzurro. Il Cagliari fissa il prezzo.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Napoli-Nandez. Il futuro di Nahitan Nandez è ancora tutto da scrivere, con l’unica certezza di un addio al Cagliari ormai inevitabile. Come riportato da La Nuova Sardegna: “C’è da registrare l’interesse da parte del Napoli. Gli azzurri possono contare sul gradimento del giocatore, che ha messo la società partenopea in cima alla lista delle preferenze”.

Nandez ha fatto sapere al club di Tommaso Giulini che non intende restare, il Cagliari ha promesso che se dovessero arrivare offerte importanti il calciatore sarà ceduto. Il club sardo ha fissato anche la richiesta economica che dovrebbe aggirarsi sui 12 milioni di euro. Il club isolano non accetterà formule in prestito , al massimo una deroga si potrà fare con la formula dell’obbligo di riscatto.

Il Napoli potrebbe accelerare su Nandez ma solo dopo aver ceduto Diego, Demme, sul calciatore tedesco c’è il Valencia di Gattuso.