Kvaratskhelia: “Napoli la mia prima scelta, Spalletti persona fantastica. Mi ispiro a Ronaldo”

Khvicha Kvaratskhelia si presenta a Dimaro, la prima conferenza stampa del nuovo acquisto del Napoli. Ieri l’esterno georgiano ha già fatto vedere grandi qualità, segnando due gol e ed un assist in amichevole. Nonostante l’avversario non fosse di alto livello, resta comunque la qualità tecnica del giocatore che dice: “Napoli è sempre stata la mia prima scelta, appena è arrivata l’offerta non ci ho pensato sopra ed ho accettato subito. Sono sicuro di aver preso la decisione giusta“. Anche la Juventus lo ha cercato ma “quando ho accettato l’offerta del Napoli l’ho fatto con piena convinzione“.

Kvaratskhelia dice che Spalletti è “una persona fantastica, l’ho conosciuto già prima di venire a Napoli. Mi trovo bene con la squadra, sto studiando molto il calcio italiano ed anche la lingua, che spero di imparare bene, ma serviranno tre o quattro mesi. A quale giocatore mi ispiro? A Ronaldo“.

Sulle sue caratteristiche tecniche il georgiano ha detto: “Sono un’ala sinistra, mi piacerebbe giocare anche da attaccante puro, ma vedremo cosa succederà, sono sempre pronto ad adattarmi e dare il massimo per la squadra. Per me essere qui è una grande esperienza Mi fa piacere rappresentare la Georgia ed essere d’esempio per il mio pase“. Kvaratskhelia fa sapere di aver scelto il numero 77 “perché è il mio numero preferito ed era libero. Dietro la maglia scriverò Kvara, anche se preferirei scrivere il mio cognome. Quanti gol posso fare? Spero tanti“. Sulle cessioni del Napoli ha detto: “Mi dispiace che siano andati via grandi giocatori, ma la squadra è competitiva, ci sono tanti ottimi giocatori in rosa“.