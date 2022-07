Kvaratskhelia ha scelto il numero di maglia al Napoli – FOTO

Khvicha Kvaratskhelia ha scelto il numero di maglia al Napoli, quello che userà per tutta la stagione 2022/23. Il giocatore georgiano è uno dei più cercati durante il primo giorno di ritiro a Dimaro. C’è tantissima curiosità di vederlo in campo con maglia azzurra, dopo i gol e le ottime prestazioni in Nations League, ma anche con la Dinamo Batumi. Ora campionato diverso ed avversari diversi, ma proprio con la nazionale georgiana ha dimostrato di poter reggere il grande palcoscenico, dato che già nel recente passato ha messo a segno grandi prestazioni, come quando fece ammattire la Spagna.

Numeri di maglia Napoli

Intanto Kvaratskhelia comincia a scegliere il numero di maglia al Napoli: indosserà la numero 77. In una intervista aveva detto di poter scegliere anche il 7 (che fu di Cavani ed ora è di Elmas) o la 17 che in passato è stata indossata da Marek Hamsik. Invece il giocatore georgiano alla fine ha deciso di indossare la numero 77, come annunciato ufficialmente dal Napoli sui suoi profili social. Ora i tifosi aspettano di vederlo in campo con la sua nuova maglia e c’è curiosità anche di capire quale nome sarà stampato dietro la maglia del georgiano. Anche se la pronuncia del cognome Kvaratskhelia sembra più facile di quel che poteva apparire all’inizio.

Intanto i tifosi presenti a Dimaro e coloro che seguono napolipiu, possono cominciare ad approfondire la conoscenza di questo giocatore attraverso gli allenamenti di questi giorni, in cui si comincerà sicuramente ad intravedere qualcosa. Poi con le prime amichevoli ci sarà sicuramente una indicazione maggiore. Anche se Kvaratskhelia come tutto il Napoli sarà atteso alla prova Verona, alla prima giornata di campionato di Serie A che comincerà il 14 agosto.