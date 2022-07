Dimaro: primo allenamento il Napoli, Spalletti il più acclamato – VIDEO

Comincia ufficialmente oggi con il primo allenamento il ritiro del Napoli a Dimaro. Luciano Spalletti idolo dei tifosi, il tecnico è il più acclamato dai tifosi che si sono recati al campo di Carciato per vedere la prima uscita ufficiale del Napoli per la stagione 2022/23. Mancano i big come Koulibaly che rientrerà tra qualche giorno dopo gli impegni con la Nazionale. I giocatori saranno impegnati oggi in una doppia seduta di allenamento per cominciare a mettere forza fisica e resistenza nelle gambe.

Questa sera è prevista anche la prima conferenza stampa di Luciano Spalletti, senza però Aurelio De Laurentiis che non ha ancora raggiunto il ritiro di Dimaro. È molto probabile che De Laurentiis avrà un incontro con Koulibaly proprio a Dimaro, per discutere del rinnovo di contratto.

Napoli a Dimaro: il programma delle amichevoli

Il Napoli sarà impegnato nella prima amichevole a Dimaro giovedì 14 luglio contro l’Anaune Val di Non alle ore 18. Mentre la seconda amichevole ci sarà il 17 luglio contro il Perugia sempre alle 18. Mentre la squadra sarà presentata al pubblico sabato 16 luglio in piazza Madonna della Pace.

Uno dei giocatori più cercati dai tifosi è senza dubbio Kvaratskhelia che in Nations League ha fatto vedere grandi cose, ora c’è tantissima curiosità di vederlo con la maglia del Napoli.