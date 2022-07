De Laurentiis-Koulibaly alla resa dei conti: incontro a Dimaro

Il rinnovo di Kalidou Koulibaly all’atto decisivo, in settimana ci sarà un incontro con Aurelio De Laurentiis nel ritiro di Dimaro in Val di Sole. Il campione senegalese ed il presidente del Napoli si vedranno per un faccia a faccia, quello che sarà sicuramente decisivo per capire se Koulibaly rinnoverà o no con il Napoli. Ad annunciarlo è Corriere dello Sport che scrive: “DeLa ha offerto da 6 milioni di euro netti per i prossimi cinque anni, garantendogli lo stesso stipendio dell’ultimo contratto in scadenza nel 2023, e Kalidou ha declinato. Sullo sfondo, però, ci sono il Chelsea e il Barça, e ciò significa che il rischio di una cessione esiste; resiste. A patto che l’offerta sia quella giusta: altrimenti, andrà in scena l’ultima stagione azzurra a scadenza“.

Rinnovo Koulibaly, il Napoli attende

Ci sono notizie discordati sulle cifre del nuovo contratto di Koulibaly. Alcune fonti fanno sapere che i 6 milioni di euro non sono netti, ma si raggiugono tramite bonus e che la parte fissa è di 4 milioni di euro. Insomma vista in quest’ottica la storia è molto diversa. Ma quella che resta sempre è uguale è la trama di un film che abbiamo già visto dalle parti di Napoli. Ogni qualvolta che c’è un contratto importante da firmare va in scena una trattativa lunga ed estenuante, poi ad un certo punto il calciatore assume il ruolo del ‘cattivo’. Anche in questo caso sembra che Koulibaly possa passare come il mercenario che vuole andare via, una cosa che vale anche per Mertens.

Ma la questione è molto diversa da quella di Higuain, argentino che pure aveva rubato il cuore dei tifosi napoletani. In questo caso il rapporto è troppo profondo ed è difficile che i due passino per i cattivi della situazione. Ne dovrà tenere conto De Laurentiis quando incontrerà Koulibaly a Dimaro, così come quando prenderà la decisione su Mertens.