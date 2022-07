De Rienzo: “Vi dico i prossimi acquisti del Napoli. Koulibaly mi arrivano notizie sul rinnovo”

Kalidou Koulibaly è il tormentone del calciomercato del Napoli, visto che il rinnovo non è ancora arrivato. Aurelio De Laurentiis ha fatto un’offerta per il rinnovo, ma sembra non soddisfare il calciatore. Non tanto in termini economici ma di ambizioni. Ecco perché è sempre da tenere d’occhi il Barcellona che si è appena liberato di Lenglet cedendolo al Tottenham. Sul rinnovo di Koulibaly col Napoli arrivano le ultime notizie di Jolanda De Rienzo che dice: “Oramai lo dico da tre settimane, il giocatore non vuole rinnovare con il Napoli. La società partenopea ha fatto una seconda offerta molto allettante da 6-7 milioni di euro, ma il giocatore non vuole continuare con i Napoli. Resta però il grande rispetto per i tifosi e la società“.

Poi la giornalista ha aggiunto: “Secondo le notizie che mi arrivano Koulibaly non andrebbe mai alla Juve, società che gli può garantire lo stesso stipendio che gli dà De Laurentiis. Quindi l’intenzione è di non rinnovare il contratto con il Napoli e cercare una big europea che gli possa assicurare 10 milioni di stipendio a stagione. Il Chelsea per il giocatore si è spinto fino a 30 milioni di euro, ma De Laurentiis non vuole venderlo e cerca in ogni modo di convincerlo“.

Calciomercato Napoli: in arrivo due acquisti

De Rienzo parla anche degli ultimi sviluppi di mercato del Napoli con “Fabian che chiede un contratto al rialzo ma non ha offerte da altre square europee. Da monitorare Osimhen: il Borussia Dortmund ha fatto un’offerta ma non si è avvicinato ai 100 milioni chiesti da De Laurentiis, cosa che invece può fare il Bayern Monaco. Se qualcuno mette quella cifra in campo il Napoli lo cede. Mertens? Ha rifiutato la Lazio ed attende il Napoli“. Ultime novità per il calciomercato in entrata con De Rienzo che dice: “I prossimi acquisti del Napoli saranno Ostigard e Deulofeu“.