Pedullà: “Demme alla Roma, si può fare”

Ultime notizie di calciomercato sul Napoli, secondo Alfredo Pedullà la Roma sta pensando seriamente a Diego Demme del Napoli. Il giocatore tedesco è in uscita, ha chiesto proprio lui la cessione perché ha capito di non avere molto spazio nelle rotazioni di Luciano Spalletti. Il giocatore viene valutato almeno dieci milioni di euro dal Napoli che sarebbe disponibile alla cessione, anche ad una diretta concorrente per il quarto posto come la Roma.

Secondo Alfredo Pedullà, Demme alla Roma è molto più di un’idea. I giallorossi sarebbero disposti a concludere sia l’affare con il Napoli, ma nello stesso tempo si porta avanti anche la trattativa per Frattesi del Sassuolo. Insomma la Roma pensa ad un super centrocampo per la prossima stagione, con Mourinho che chiede acquisti di qualità per puntare alla qualificazione Champions League e magari fare anche un pensiero per lo scudetto.