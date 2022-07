Pedullà: “Galliani ha contattato Suarez, lo vuole al Monza”

Clamorosa notizia di calciomercato lanciata da Alfredo Pedullà, Galliani ha contattato Luis Suarez, lo vuole al Monza. Berlusconi non vuole una semplice salvezza ma bensì almeno un decimo posto, per questo il Monza si sta muovendo moltissimo sul mercato mettendo a segno un colpo dopo l’altro, tra cui quello di Pessina.

Ecco quanto scrive Alfredo Pedullà; “E la scorsa notte ha chiesto a Suarez la disponibilità per presentare un’offerta ambiziosa. Il Pistolero è alla ricerca di un club di spessore, ha da poco detto no al River Plate, ha di sicuro altre proposte ma non ha chiuso la porta a Galliani. L’ha ascoltato, partiamo dal presupposto che il Monza pagherebbe ingaggi anche da 5 milioni a stagione. La memorizziamo così, il resto lo vedremo“.