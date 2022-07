Benvenuto a casa Kvaratskhelia! il post del Napoli scatena i tifosi azzurri. L’augurio di Forgione è virale

Kvaratskhelia è stato accolto via social dalla Ssc Napoli e dai tifosi, bellissimo l’augurio di Forgione.

“Benvenuto a casa Khvicha Kvaratskhelia!”, il messaggio di benvenuto della SSC Napoli ha scatenato il genio dei tifosi azzurri:

“Mi ricorda Gabbiadini, anzi, sembra proprio il fratello di Gabbiadini. Speriamo possa fare un altro percorso con noi”;

“Ci sono ancora le vecchie divise di allenamento, perché?”

“Kvaradona”.

“Anche mio padre mi accoglieva più o meno così quando tornavo a casa dopo aver combinato guai: benvenuto Kiavicha”.

Il messaggio di Forgione per Kvaratskhelia

“Georgia on my mind“, così Angelo Forgione, giornalista e scrittore napoletano ha accolto il nuovo calciatore del Napoli, Kvaratskhelia con un messaggio diventato virale:

“È un giocatore normalissimo che non farà più di otto partite da titolare nel Napoli” – scherza Forgione -. Rispolvero questa citazione storica del giugno 2013 (parole di Eziolino Capuano su Mertens, cit.) per augurare le migliori fortune a Kvaratskhelia e, soprattutto, al Napoli che sta cambiando pelle”.

Forgione ha poi aggiunto: “Ha le stigmate del campione. Ora deve solo dimostrarci chi è. Benvenuto, ragazzo! E stupiscici!”. Il Napoli in queste ore ha pubblicato le prime immagini del calciatore georgiano che è stato il primo a presentarsi a Castel Volturno . I tifosi hanno grandi aspettative su di lui, che è considerato l’erede di Insigne”.

Kvaratskhelia è stato il primo a varcare i cancelli del quartier generale di Castel Volturno per i test in programma oggi in vista del ritiro di Dimaro in Trentino, Val di Sole, che inizierà il prossimo 9 luglio. Il Georgiano ha voluto salutare i tifosi con questo video.