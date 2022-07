Krol: “Ma veramente Koulibaly va alla Juve e Mertens non rinnova? Ditemi che non è così”

Ruud Krol parla del Napoli e del calciomercato azzurro, con i possibili adii di Mertens e Koulibaly. L’ex giocatore del Napoli è stato intervistato da Gazzetta dello Sport, ma quando sente parlare delle voci di mercato sul Napoli non riesce a crederci: “Ma davvero Koulibaly va alla Juventus? ho letto in Inghilterra che l’Arsenal potrebbe comprare Osimhen, spero proprio che non lo vendano. E poi non posso credere che Mertens va via. Ditemi che non è vero“.

Per Krol è in “inconcepibile” che Mertens non abbia ancora rinnovato col Napoli: “Non posso pensare che sia solo una questione di ingaggio o di età. Dries è in perfetta condizione fisica e in grado di essere ancora decisivo, pure a 35 anni, anche entrando in corsa. Lo sa benissimo Spalletti che non credo voglia rinunciarci. Spero che ci sia la possibilità di ricucire. A De Laurentiis dico: guarda cosa ha fatto la Juve. Ha preso Di Maria che ha quasi la stessa età di Mertens. Perché al di là della classe, la qualità e l’esperienza, serve anche a far crescere i giovani. Io non conosco Kvaratskhelia, ma arrivando dalla Georgia questo ragazzo anche se ha qualità, avrà bisogno di tempo per crescere e con un Mertens al fianco lo farebbe più in fretta. E poi per prendere sul mercato uno come il belga, con la sua tecnica, devi spendere tanti soldi..“.

Krol a Gazzetta dello Sport dice anche che il Napoli fa bene a cercare il rinnovo di Koulibaly che è “un patrimonio del Napoli. Ci metti anni per far maturare certi giocatori ai massimi livelli internazionali, se poi li dai via serve molto tempo per crescerne altri. Kalidou è davvero fortissimo. E uno della sua personalità non può partire dopo aver perso Insigne e Mertens“. Krol spera anche che resti Osimhen attaccante “fortissimo” che “se starà bene sono sicuro che farà più di 20 gol in un campionato”.