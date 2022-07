Il Napoli vuole il colpo per la porta: Navas non è impossibile

Keylor Navas del Psg piace al Napoli, il giocatore del Costa Rica può arrivare in prestito ma c’è il problema ingaggio. Secondo Corriere dello Sport il portiere è in uscita dal Psg che vuole dare spazio a Donnarumma. È chiaro che Spalletti non si fida moltissimo di Meret e continua a chiedere un grande portiere, che sappia giocare anche con i piede. C’era Ospina ma alla fine ha preferito andare a giocare con l’Al-Nasr, quindi ora serve un giocatore che sappia stare bene in porta ma possa partecipare attivamente alla manovra di costruzione dell’azione.

Navas al Napoli: il Psg paga lo stipendio

Il portiere del Costa Rica è stato individuato come profilo perfetto per prendere il posto di Ospina, una scelta che è una bocciatura totale di Meret che non a caso non ha firmato ancora il rinnovo di contratto. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Un altro portiere di grande livello e spessore, oltre a Meret, così come ha chiesto Spalletti: l’obiettivo è Navas, costaricano di 35 anni che in ottica futura, e in chiave Donnarumma, il Psg è pronto a cedere. Magari in prestito. Magari e anzi – necessariamente collaborando alla copertura di oltre la metà del suo maxi ingaggio da

7 milioni più bonus. Si cerca una formula. Con il placet di Keylor. L’alternativa resta Kepa del Chelsea: con le stesse condizioni relative allo stipendio“.

È chiaro che con Navas al Napoli sarebbe impossibile vedere ancora Meret, perché ancora una volta il portiere italiano dovrebbe avere un’ombra pesantissima alle sue spalle. Inoltre conoscendo il modo di giocare di Spalletti difficilmente Meret andrebbe a fare il titolare quando in panchina c’è un giocatore come Navas. La decisione deve essere presa entro breve, con l’arrivo di De Laurentiis a Dimaro si potrà sciogliere anche quest’altra problematica.