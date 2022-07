Tutte le richieste di Spalletti: Navas chiesto al Psg, Dybala il sogno, Diallo e Kim per la difesa

Luciano Spalletti fa richieste specifiche di calciomercato. Il tecnico del Napoli ieri si è lasciato andare a dichiarazioni positive su Kim, anche se in Turchia danno il Rennes ad un passo dall’accordo con il giocatore. Il mistero si infittisce perché la firma di Kim con il club francese non è ancora arrivata, ma il giocatore ha smesso di allenarsi con il Fenerbahce. Intanto è arrivato De Laurentiis a Dimaro, nella tarda serata di ieri dribblando i giornalisti. Ora dal presidente ci si aspetta che riesca a dare nuovo impulso al calciomercato del Napoli.

Napoli: le trattative di mercato

Portieri: la novità lanciata da Corriere dello Sport è il contatto con Keylor Navas, 35enne del Costa Rica. Il club azzurro sta trattando il prestito con il Psg. Il club francese lo vuole lasciar partire per dare spazio a Donnarumma. Il club francese per mandare Navas al Napoli dovrebbe contribuire a pagare lo stipendio al 50%,dato che percepisce 7 milioni di euro.

Difensori: Ostigard è bloccato, tutto fatto ma non viene ancora annunciato. C’è la questione Kim, ma l’alternativa numero uno si chiama Diallo sempre del Psg. Il 26enne senegalese è fuori rosa e pronto a partire.

Attaccanti: Dybala è il sogno del Napoli, ma serve trovare l’accordo economico con il giocatore, cosa non semplice. Deulofeu viene dato in freezer da Corriere dello Sport, si allena con l’Udinese e aspetta una chiamata, non solo da Napoli. Petagna verso Monza ha fatto intensificare i contatti del Napoli con Simeone, c’è l’accordo con il giocatore, quello con il Verona si può trovare, ma prima deve uscire l’attaccante ex Spal.