Di Marzio: “Napoli su Dybala, l’argentino chiede troppo. Il Monza vuole Petagna”

Gianluca Di Marzio ha riportato le ultime sull’interesse del Napoli per Dybala e sul possibile trasferimento di Petagna al Monza.

NAPOLI-DYBALA. Gianluca Di Marzio, nel corso della trasmissione Calciomercato l’originale, ha riportato le ultime sul Napoli e su Paulo Dybala:

“L’argentino è sospeso. L’Inter è concentrata su altri settori, la Roma e il Napoli ci stanno pensando anche se da entrambe le società piovono solo smentite. C’è da capire la voglia di Dybala di rimettersi in discussione anche dal punto di vista economico. L’attaccante deve abbassare le proprie pretese, al momento eccessive. Il Napoli e la Roma, in quel caso, potrebbero fare sul serio per l’ex Juventus”.

Gianluca Di Marzio ha poi parlato della possibile cessione di Andrea Petagna.

“Petagna, sicuramente anche a causa di un fisico possente che non gli consente di esprimersi al meglio da subito, ha fatto male nella gara amichevole degli azzurri contro l’Anaune. Il destino dell’ex SPAL potrebbe essere in Lombardia. Queste le parole del cronista: “Il Monza sta lavorando per prendere Andrea Petagna. Tra martedì e mercoledì ci sarà un appuntamento con il Napoli per provare a chiudere quest’operazione. L’attaccante azzurro è la prima scelta del club brianzolo”.