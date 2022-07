De Laurentiis arriva a Dimaro: dribbla i giornalisti – VIDEO

Aurelio De Laurentiis è arrivato a Dimaro, il presidente del Napoli è arrivato nel ritiro pronto ad incontrare Spalletti per fare il punto sul mercato. La notizia viene data da Luca Cerchione che su Twitter pubblica anche io video di un van nero che entra da un’entrata secondaria, dribblando domande e giornalisti.

L’arrivo di De Laurentiis a Dimaro i tifosi sperano che si possa dare impulso al mercato del Napoli. Gli azzurri devono prendere il sostituto di Koulibaly. Si era fatto il nome di Kim Min-jae ma il giocatore è dato come prossimo giocatore del Rennes. De Laurentiis ha incassato 40 milioni di euro dalla cessione di Koulibaly e quindi ora ha la possibilità di fare un buon colpo in difesa. De Laurentiis deve risolvere anche altre questioni come la posizione di Fabian Ruiz che resta in scadenza di contratto. Poi ci sono Demme e Politano che vogliono andare via e Ounas messo sul mercato. Insomma i problemi non mancano e sembra arrivata l’ora di fare definitivamente chiarezza, anche perché tra un mese comincia il campionato e bisogna farsi trovare pronti. Tra i tifosi non c’è molta fiducia anche se c’è chi sogna ancora un colpo ad effetto come Paulo Dybala.