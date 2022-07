Cerchione: “Sostituto Koulibaly, Giuntoli gioca a ‘indovina chi'”

Il Napoli deve trovare il sostituto di Kalidou Koulibaly. In realtà una società di altissimo profilo come quelle di Aurelio De Laurentiis avrebbe dovuto avere il colpo già pronto e piazzarlo qualche ora dopo la cessione di Koulibaly al Chelsea. Così non è stato ed allora si cerca di correre ai ripari, anche perché il campionato è alle porte e fare la preparazione con la squadra è fondamentale. Ieri Spalletti ha dato opinioni positive su Kim del Fenerbahce, ma in Francia sono sicuri che sia tutto fatto con il Rennes, anche se nelle ultime ore pare ci sia stato un intervento del Napoli. Secondo Luca Cerchione il sostituto di Koulibaly al Napoli non ha un vero e proprio nome, ma un identikit.

Identikit che si basa principalmente sul costo del cartellino e dell’ingaggio, quindi non proprio di natura tecnica. Ecco quanto scrive Cerchione: “Sostituto Koulibaly non ha un nome ma un profilo preciso: De Laurentiis prenderà il primo con cartellino massimo 20 milioni di euro ed ingaggio massimo 3 milioni di euro netti. Investirà la metà di quanto incassato col senegalese. Toccherà a Giuntoli giocare a “indovina chi” beccando chi corrisponda alla descrizione“. Giuntoli in questi giorni dovrà cercare di chiudere la pratica, per evitare di partire con il campionato già con un handicap.