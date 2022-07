Kim al Napoli: De Laurentiis ha fatto una promessa a Spalletti

Luciano Spalletti ha visto andare via Ospina, Insigne, Mertens e Koulibaly. Insomma i leader della squadra sono andati tutti via, tranne Giovanni Di Lorenzo che è stato promosso a capitano del Napoli. Ora tocca ricostruire ed il tecnico del Napoli vorrebbe avere voce in capitolo sul calciomercato, cosa molto difficile quando di mezzo c’è Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha già ampiamente deluso il suo allenatore con le cessioni di Koulibaly e l’addio di Ospina, ora deve fare qualcosa per dare nuova forza alla rosa azzurra.

Kvaratskhelia ha sicuramente grandi doti, c’è stato un assaggio contro i dilettanti della Bassa Anaunia, ma non può bastare. È necessario trovare il sostituto di Koulibaly. In Francia dicono che Kim sia ad un passo dal Rennes, ma secondo Repubblica c’è ancora margine di trattativa.