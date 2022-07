Stampa estera sicura: Diallo c’è il Napoli, le cifre, come si fa con l’ingaggio?

Il Napoli sta lavorando per trovare il sostituto di Kalidou Koulibaly, la stampa estera soprattutto in Francia rilanciano il nome di Diallo del PSG. Il giocatore è stato escluso dalla tournée estiva e secondo l’Equipe sarebbe vicinissimo al club azzurro. Aurelio De Laurentiis è arrivato in ritiro proprio per cercare di risolvere il problema difensore, oltre ad altre questioni di mercato presentate da Aurelio De Laurentiis. Diallo per il Napoli sarebbe un’occasione importante, dato che il club parigino è pronto a venderlo ed è totalmente fuori dalla rosa. Intanto il club di De Laurentiis con il PSG tratta pure Navas, a dimostrazione che la fiducia in Meret è davvero scarsa.

Dalla Francia fanno sapere che per Diallo il Napoli può chiudere a 20 milioni di euro, quindi la metà di quanto incassato per la cessione di Koulibaly. Sono queste le cifre che De Laurentiis vorrebbe investire per il difensore, che deve rientrare anche nei parametri del tetto di ingaggio, fissato a 3 milioni di euro. Con Kim vicinissimo al Rennes, al momento Diallo è l’alternativa numero uno per il Napoli, come confermato anche nella serata di ieri da Sky. Il giocatore senegalese di 26 anni attende di conoscere il proprio destino e non rifiuterebbe il trasferimento, ma il problema resta sempre l’ingaggio: Diallo guadagna 5,4 milioni di euro a stagione, quindi è totalmente fuori dall’idea che ha il Napoli.