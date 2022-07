Tuttosport – Il Napoli ancora su Bremer

Calciomercato Napoli si cerca il sostituto di Kalidou Koulibaly, Tuttosport rilancia il nome di Bremer. Il brasiliano del Torino è al centro di un’asta di mercato con Juventus e Inter che cercano il giocatore ma nessuno ha ancora affondato il colpo. I bianconeri aspettano la cessione di De Ligt, mentre in casa nerazzurra devono cedere Skriniar per prendere Bremer. Al momento è tutto bloccato, in un calciomercato che sembra veramente complicato da sbloccare anche per le big.

Secondo Tuttosport il Napoli ha fatto di nuovo richieste per Bremer sfruttando la possibilità di avere a disposizione i 40 milioni di euro della cessione di Koulibaly. Il quotidiano sportivo fa sapere che gli azzurri “sono a lavoro su molti nomi” e si “sarebbero rifatti sotto con il Torino per Bremer. Una vera e propria bagarre, che potrebbe riservare sorprese fino all’ultimo“. Il problema è che con un’asta in corso sarà difficile che il prezzo del calciatore non aumenti a dismisura. Già Cairo ha fatto capire che non bastano più 40 milioni di euro, ma serve molto di più, forse poco meno del doppio. A quella cifra il Napoli nemmeno si siede a trattare, cosa che nemmeno Inter e Juventus faranno, ma la corsa al giocatore brasiliano sembra riguardare soprattutto bianconeri e nerazzurri.