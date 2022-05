Fedele: “De Laurentiis vende il Napoli entro dicembre, ecco la cifra”

Il Napoli è pronto a tornare in Champions League dopo aver chiuso il campionato al terzo posto. Dunque il club azzurro può tirare una boccata d’ossigeno con gli introiti della massima competizione europea, ma il bilancio del Napoli ha sofferto dei due anni tra Covid e assenza dalla Champions League. Inoltre sembra che De Laurentiis sia arrivato a fare il massimo sforzo economico, ecco perché non si spengono le voci di una possibile cessione della SSCN. Secondo Enrico Fedede Aurelio De Laurentiis può vendere il Napoli e indica dicembre come mese per il closing. In realtà lo stesso Fedele ha già parlato di una cessione del club azzurro entro breve termine.

Ai microfoni di Canale 8, Fedele dice: “Secondo una mia previsione e le voci che circolano, su un fondo arabo, De Laurentiis può cedere il Napoli entro dicembre“. Ma quanto costa comprare il Napoli? Secondo quanto fa sapere Fedele la cifra che incasserà De Laurentiis sarà sugli “ottocento milioni di euro“. Poi l’ex manager aggiunge: “La Serie A non è un campionato al top, ma i soldi circolano ed un piazza come Napoli è molto appetibile. Io preferirei che ci fosse un presidente italiano, questo tipo di fondi non hanno passione per il calcio“.