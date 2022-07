Campagna abbonamenti e maglie, Lombardo: “C’è tempo”

Il Napoli non ha ancora presentato la campagna abbonamenti e le nuove maglie ma per Nicola Lombardo C’è ancora tempo. Secondo il responsabile della comunicazione della SSCN, che in conferenza stampa non ricordava bene la data di avvio del prossimo campionato di Serie A, non bisogna avere fretta.

Durante la conferenza stampa di Giuntoli è stato chiesto anche quando so sarebbe aperta la campagna abbonamenti del Napoli e, magari, quando sarebbero state svelate le nuove maglie del Napoli. Giuntoli non ha saputo rispondere dicendo, giustamente, che non si occupa di quell’aspetto. Così è intervenuto il responsabile della comunicazione del Napoli, Nicola Lombardo che ha detto: “Manca circa un mese all’avvio del campionato c’è tempo“. Insomma mentre l’Inter manda gli abbonamenti in sold out, così come il Milan, mentre a Roma si staccano oltre 35 mila tessere, in casa Napoli si dice che c’è tempo. Certo la campagna acquisti della società azzurra non sta di certo emozionando i tifosi, quindi è possibile che una campagna abbonamenti possa terminare anche in un flop. Forse, sarà anche per questo che il Napoli fino ad ora non ha annunciato l’apertura della vendita delle tessere. Insomma un altro problema da risolvere in casa azzurra, come se non ce ne fossero altri ancora.