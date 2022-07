Ostigard si presenta: “Napoli, un sogno che inseguivo da tempo. Non sono il dopo Koulibaly, Cannavaro il mio idolo”

Il Napoli presenta in conferenza stampa il neoacquisto Leo Ostigard, difensore proveniente dal Brighton dopo l’esperienza con il Genoa.

OSTIGARD – NAPOLI. Cristiano Giuntoli in conferenza stampa ha chiarito come si muoverà la società partenopea sul mercato. L’ultima a dimaro è stata anche l’occasione per presentare alla stampa il neo acquisto Leo Ostigard:

Ecco le parole del norvegese:

L’OFFERTA – “Volevo venire soltanto al Napoli da tempo. Ho giocato un anno al Genoa e ho conosciuto la Serie A. Era un sogno giocare per un club come il Napoli”.

POSIZIONE – “Gioco sia a sinistra che a destra, per me fa lo stesso. Deciderà il mister”.

L’AVVERSARIO PIÙ FORTE – “L’attaccante più forte che ho affrontato? Osimhen”.

NUMERO – “Non ho ancora scelto il numero di maglia, Cannavaro è il mio idolo”.

STADIO MARADONA – “Sono stato molto impressionato dallo stadio, dai tifosi e dall’addio di Insigne. Non vedo l’ora di giocarci”.

KOULIBALY – “Un difensore incredibile. Non sono qui per essere il sostituto di Koulibaly ma semplicemente me stesso e darò il massimo”.

OBIETTIVO – “Sono qui per vincere perché il Napoli è una grande squadra”.

COMPAGNI – “Ho trovato un bell’ambiente all’interno dello spogliatoio. Ho visto e conosciuto qualcuno, ma da pochissimo. Sono felice di continuare a giocare in Italia”.