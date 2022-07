Napoli, Kim vicinissimo: sistemati gli ultimi dettagli. Le cifre dell’operazione

Kim Min-jae vicinissimo al Napoli. De Laurentiis è pronto a completare l’acquisto del sudcoreano classe 1996

CALCIOMERCATO NAPOLI – KIM. Il Napoli ha individuato Kim Min-jae come il primo nome per sostituire Kalidou Koulibaly passato al Chelsea. Il club azzurro secondo Sky Sport ha sistemato ulteriori dettagli sui diritti di immagine e sulla commissione. Anche l’accordo con il giocatore è ormai a un passo, con gli azzurri che stanno risolvendo le ultime pratiche burocratiche. Dopodiché il club di De Laurentiis procederà al pagamento della clausola rescissoria.

Battuta la concorrenza dei francesi del Rennes, il Napoli pagherà i 19,5 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria presente nel contratto di Kim, pronto a legarsi per le prossime cinque stagioni fino a giugno 2027 con un ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione.

De Laurentiis è pronto a completare l’acquisto del sudcoreano classe 1996 in forza ai turchi del Fenerbahce.

Il Napoli pagherà la clausola di Kim

La conferma arriva dalle parole dell’allenatore del club turco, Jorge Jesus, che nella giornata di martedì pur senza citare il Napoli o altri club ha fatto capire che il calciatore cambierà presto maglia: “La sua cessione è stata programmata. Ma è stata una sorpresa per me, l’ho saputo due giorni fa. Purtroppo il nostro club non può farci nulla, non possiamo trattenerlo. Il club interessato a lui pagherà la clausola rescissoria presente nel contratto. È stato un duro colpo apprenderlo: abbiamo altri calciatori di ottimo livello, ma Kim ha qualità importanti”, le sue parole in conferenza.