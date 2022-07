Simeone al Napoli, il Monza prende Petagna: svolta in arrivo

Calciomercato Napoli il club di De Laurentiis sta per cedere Petagna al Monza, prendendo Simeone dal Verona. Le parti sono davvero vicinissime e mancano dei dettagli sulla formula, ma il doppio affare è pronto per essere sbloccato. Il Napoli sta dando una accelerato al suo calciomercato dopo l’addio di Koulibaly. Serve dare una squadra completa a Luciano Spalletti per il ritiro di Castel di Sangro che comincia sabato. E allora Kim è praticamente un giocatore del Napoli, poi c’è la sorpresa Ola Solbakken che però potrebbe arrivare a dicembre, anche se l’acquisto è stato definito.

Napoli, Monza e Verona: la trattativa per Petagna e Simeone

Il club di Aurelio De Laurentiis sta lavorando su più fronti, anche su quello delle uscite, anche perché Cristiano Giuntoli è stato chiaro, chi non ha la volontà di restare a Napoli sarà accontentato ed andrà via. Così il direttore sportivo sta lavorando alla cessione di Petagna al Monza, con Simeone che arriva al Napoli. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sulla trattativa: “Nel frattempo, il Monza continua a trattare per arrivare a Petagna: Andrea è un pupillo dell’ad Galliani sin dai tempi del Milan, di Milanello e del vivaio rossonero, e al di là dell’affetto c’è una stima sportiva dimostrata in pratica. Con l’offerta al Napoli: 5 milioni per il prestito e 10 per l’obbligo di riscatto che però il club azzurro non vuole legare alla salvezza degli acquirenti. La volontà di chiudere c’è, anche perché il giocatore ha accettato la proposta ed è allettato dalla prospettiva di ritrovare continuità, e nel momento in cui le due società troveranno l’accordo definitivo allora Giuntoli potrà sistemare l’altro colpo sistemato in freezer: Simeone. Il Cholito, ventisettenne argentino figlio del Cholo, ha già accettato e resta in attesa: di Napoli, di Maradona (lo stadio), di Champions“.