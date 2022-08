Ferrara: “Mandare Meret in campo col Verona sarebbe follia”

Liberato Ferrara parla di Alex Meret portiere del Napoli che potrebbe giocare titolare Verona-Napoli. Il condizione è d’obbligo visto che in casa azzurra c’è una confusione totale per quanto riguarda il ruolo del portiere. La società continua ad inseguire calciatori come Kepa e Navas che hanno un ingaggio altissimo, e per trasferirsi in azzurro è necessario che almeno il 60-70 dello stipendio venga pagato dai club di appartenenza. Poi il club ha preso Sirigu che due giorni fa ha svolto le visite mediche a Villa Stuart, si allena a Castel Volturno ma non è stato ancora ufficializzato.

In questo contesto c’è Alex Meret che senza l’ufficialità di Sirigu giocherebbe sicuramente titolare Verona-Napoli, prima partita di campionato degli azzurri. Sull’argomento è intervenuto il giornalista Liberato Ferrara che sui social scrive: “Stravedo per Meret. Ma mandarlo in campo lunedì a Verona in queste condizioni sarebbe una follia. Ricordo Nando Coppola in un agghiacciante Napoli-Bologna: in campo sapendo che il titolare sarebbe stato Mancini“. È chiaro che Meret sia sfiduciato da Spalletti, tanto che si ipotizza anche un ruolo di terzo portiere per l’ex Spal. Una situazione che di certo non dà serenità al giocatore, ma nemmeno al gruppo che lunedì dovrà scendere in campo per prendere i primi tre punti della stagione.