Repubblica – Kessié bloccato al Barcellona: il Napoli prova il colpaccio

Il Napoli ha chiesto informazioni per Franck Kessié giocatore bloccato dai problemi finanziari del Barcellona. Il club spagnolo non ha ancora risolto i problemi di liquidità e per questo motivo, nonostante abbia acquistato giocatori come Kessiè e Lewandowski, non possono ancora essere ufficialmente tesserati. La situazione si deve sbloccare prima di sabato quando è in programma Barcellona-Rayo Vallecano primo match della Liga spagnola. In questo momento non ci sono grandi spiragli per sbloccare la situazione finanziaria del Barcellona e così Kessié potrebbe clamorosamente cambiare squadra.

Napoli su Kessié: tutte le novità

Secondo quanto riferisce Repubblica il club azzurro insieme con la Juventus stanno monitorando molto da vicino la situazione, per tentare un colpaccio incredibile. Il Napoli per Kessié può sfruttare una clausola all’interno del contratto che gli permette di svincolarsi e tornare quindi sul mercato. Sarebbe una manovra clamorosa quella a cui stanno pensando De Laurentiis e Giuntoli, anche se sicuramente non mancherà la fila per il giocatore ivoriano che è uno dei migliori centrocampisti che ci sono in Europa. Kessié potrebbe essere un rinforzo al centrocampo per sostituire un altro campion, Fabian Ruiz che è pronto a trasferirsi al Psg. In queste ore il Barcellona sta lavorando per mettere in ordine i conti, ma il tempo passa e diventa sempre più complicato farlo, nonostante i dirigenti blaugrana stiano dando fondo a tutte le risorse possibili.