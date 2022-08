Lobotka: “Tifosi la nostra carica, zittiamo le critiche. Non vedo l’ora di cominciare”

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal. Il giocatore dice di sentirsi bene “dopo il ritiro. È stato duro, ma fisicamente sto bene. Posso dire di aver raggiunto un’ottima condizione fisica e sono pronto per giocare col Verona“.

Sui nuovi acquisti del Napoli ha aggiunto: “Abbiamo cambiato tanto questa stagione, c’è chi è andato via, chi è arrivato e tutti mi hanno fatto davvero un’ottima impressione, anche al di fuori del terreno di gioco” così come ha detto anche Giovanni Di Lorenzo. Lobotka si dice impressionato da “Kvaratskhelia, che ha un grandissimo dribbling, anche se non è l’unico. Kim e Ostigard sono davvero molto forti”.

Lobotka è diventato imprescindibile per Spalletti. Una fiducia ripagata sul campo dal centrocampista che alla Radio Ufficiale del Napoli dice: “Voglio sottolineare che il tecnico tiene sempre tutti in grande considerazione. Sono contento per la fiducia che Spalletti ripone in me, ma se faccio bene è perché intorno a me ho una squadra che mi aiuta e giocatori molto forti“.

Lobotka ha parlato anche degli addii di Mertens, Insigne, Koulibaly ed Ospina: “Penso che sia quasi un bene che la critica non riponga molta fiducia in noi, così avremo meno pressione addosso in un avvio di stagione in cui abbiamo una squadra nuova. È ovvio che abbiamo perso tante qualità, ma noi vogliamo sovvertire i pareri della critica e dimostrare quanto valiamo sul campo“.

Verona-Napoli sarà la prima sfida della stagione per Lobotka e compagni, che si troveranno una formazione agguerrita anche se in difficoltà: “Sono sincero non vedo l’ora di cominciare la prossima stagione. In ritiro abbiamo avveritito il calore della gente e sappiamo che quando scendiamo in campo lo facciamo per loro. Non vedo l’ora di scendere in campo col Verona per ripagare la passione dei tifosi azzurri“. Proprio sul calore dei tifosi, Lobotka ha aggiunto: “È molto importante per noi avere l’affetto dei tifosi: “Per me è la cosa più importanti. Avere i tifosi vicino è fondamentale, è altrettanto importante che loro credano in noi, perché ci potranno dare una grande mano per ottenere grandi risultati“.