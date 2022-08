Cerchione: “Petagna al Monza, ufficialità vicinissima”. Rebus sostituto, i nomi

Andre Petagna al Monza, si sblocca la trattativa per il passaggio dell’attaccante del Napoli al club lombardo. In questi ultimi giorni la trattativa aveva subito un blocco, anche perché il Napoli non aveva ancora trovato ancora l’accordo per il suo sostituto. Da tempo il club di Aurelio De Laurentiis sta seguendo Giovanni Simeone, ma secondo Corriere dello Sport in queste ultime ore la strategia del Napoli sul mercato ha trovato anche un’altra pista, escludendo l’arrivo dell’argentino. Eppure Simeone sembra sempre il nome più probabile anche se Edo De Laurentiis a Teletica.com ha detto che arriverà un solo attaccate, oltre ad un portiere.

Lo notizia sblocco della trattativa tra il Napoli ed il Monza per Andrea Petagna viene data da Luca Cerchione. Il Napoli mette in cassa circa 14 milioni di euro, di cui 12 milioni fissi e altri 2 milioni di euro in bonus. Resta comunque da capire chi sostituirà Petagna al Napoli. Raspadori è una trattativa complicatissima anche se Napoli e Sassuolo si sono avvicinate molto. Sulla carta il 22enne può giocare anche prima punta, mentre Simeone può giocare solo da attaccante centrale.

Se il Napoli decide di prendere solo Raspadori poi deve virare su un colpo a centrocampo e nelle ultime ore Repubblica fa clamorosamente il nome di Kessié bloccato dai problemi finanziari del Barcellona.