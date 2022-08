“Benvenuto Simeone” Spud lancia la bomba

Giovanni Simeone si avvicina sempre di più al Napoli. Il giocatore argentino nelle ultime ore ha rifiutato anche il Monza che visti i tentennamenti del Napoli per la cessione di Petagna, ha provato a prendere Simeone. Oggi però si è sbloccata la trattativa tra Napoli e Monza per Petagna, che porta nelle casse azzurre circa 14 milioni di euro. Ma in queste ore il calciomercato del Napoli è caldissimo, dato che De Laurentiis vuole fare subito un colpo in entrata per sostituire l’attaccante ex Spal.

“Benvenuto Simeone” con questa frase pubblicata sui social, Spud fa sapere che oramai è fatta per l’arrivo in azzurro del giocatore argentino. Il ragno del web ha anticipato spesso le mosse degli azzurri, come confermato anche dalla foto di Kim con De Laurentiis uscita in anteprima sul suo profilo, ancora prima che il club azzurro pubblicasse foto ufficiali sui profili social della società. Insomma oramai Simeone sembra davvero vicinissimo al Napoli, ma ci sono altre trattative ancora da chiudere, sia in entrata che in uscita. Fabian Ruiz dialoga con il Psg, mentre il colpo in canna del Napoli è sempre quello di Giacomo Raspadori. De Laurentiis continua a parlare con Carnevali per arrivare a chiudere una trattativa che farebbe molto felice Spalletti.