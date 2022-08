Mertens in arrivo a Istambul, tifosi Galatasaray in festa: “E’ un campione incredibile”

Mertens i tifosi del Galatasaray pazzi di gioia per l’arrivo dell’ex attaccante del Napoli: ““E’ un colpo eccezionale“.

Sale l’attesa in Turchia per l’approdo di Dries Mertens al Galatasaray. Il club di Istanbul ha pubblicato un post “cifrato” sul suo account Twitter che prelude all’arrivo in serata dell’ex attaccante del Napoli.

Mertens si prepara così a ripartire dal Galatasaray dopo il commovente arrivederci al Napoli, un video saluto pubblicato tre giorni fa sui social. L’attaccante belga ha accettato un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione da parte della società turca, con rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League. Ma non solo. Anche casa e autista, oltre a 30 voli per Napoli e Bruxelles. Un’offerta importante, su cui ora l’attaccante riflette in maniera concreta e che sarebbe pronto ad accettare. Le parti sarebbero vicinissime e il giocatore potrebbe sbarcare a Istanbul nelle prossime ore.

La notizia dell’imminente arrivo del belga nella squadra turca ha mandato in visibilio i tifosi del club giallorosso che sui social si stanno scatenando con centinaia di messaggi: “Sta per arrivare un grandissimo campione!”, “Uno dei giocatori più forti di sempre che abbia giocato nella nostra squadra”,“Mertens ha fatto la storia del Napoli, farà grandi cose con il Galatasaray in Champions League”, “E’ un colpo eccezionale, andiamo ad accoglierlo all’aeroporto”.