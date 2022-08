De Laurentiis-Canale 21 arriva la risposta di Umberto Chiariello

Umbero Chiariello ha risposto alle parole di Aurelio De Laurentiis all’inviato di Canale 21, Manuel Parlato.

Aurelio De Laurentiis ha negato un’intervista a Manuel Parlato di Canale 21: “Ci sono persone poco intelligenti“. Così il presidente del Napoli ha liquidato il giornalista della tv campana che gli aveva chiesto di dire almeno una battuta su Giacomo Raspadori. Ieri sera Aurelio De Laurentiis invitato alla serata di gala al War Museum a Castel di Sangro, così approfittando dell’evento il giornalista ha cercato di strappare una dichiarazione sull’incontro tra Napoli e Sassuolo per Raspadori, una notizia di estrema attualità che interessava tutti i tifosi azzurri in attesa di conoscere novità sul calciomercato. In realtà interessava molto anche il preoccupatissimo Luciano Spalletti, che a nove giorni dall’inizio del campionato si ritrova con una squadra monca.

Umberto Chiariello, giornalista ed opinionista di Canale 21, attraverso il suo account Twitter personale, ha replicato alle parole di Aurelio De Laurentiis: “Sono curioso di sapere come sono classificato attualmente nella sua visione, dato che per De Laurentiis ero da licenziare qualche anno fa ma forse ha cambiato idea. Quel che posso dire è che a Canale 21 persone poco intelligenti non ne conosco a parte me”.