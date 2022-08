Napoli-Espanyol: le formazioni ufficiali, Spalletti fa le prove generali

Napoli-Espanyol quarta amichevole internazionale a Castel di Sangro, l’ultima prima dell’avvio del campionato di Serie A. Il Napoli giocherà la prima partita ufficiale della stagione 2022/23 il 15 agosto allo stadio Bentegodi di Verona alle ore 18.30. Spalletti schiera ancora Meret in porta, nonostante le tante voci di mercato su un altro portiere che deve assolutamente arrivare in casa azzurra. In difesa ancora Kim che viaggia anche verso la titolarità alla prima di campionato. Sorpresa con Elmas titolare insieme con Lobotka e Anguissa. In attacco confermato il tridente Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

La SSCN fa sapere che “Politano, Fabian, Zedadka, Ounas e Ambrosino non prenderanno parte alla gara per affaticamento. I calciatori in mattinata hanno svolto lavoro personalizzato“. Politano si sta riprendendo dal problema muscolare avuto in Napoli-Girona. Mentre ancora una volta resta fuori dalla formazione titolare Zielinski, nonostante l’assenza dal primo minuto di Fabian Ruiz.

Formazione ufficiale Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Elmas, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

A disposizione: Marfella, Contini, Juan Jesus, Olivera, Costanzo, Ostigard, Zanoli, Demme, Zielinski, Zerbin, Gaetano, Petagna. All. Spalletti.

Formazione ufficiale Espanyol: Lecomte; Cabrera, Calero, Moll, Souza, Olivan Herrero, Mato Sanmartin, Nico, Sergi Gomez, El Hilali, Saez.

A disposizione: Pons, Fortuno Vinas, Ragano, Bare, Pages, Koleosho, Villahermosa, Touaizi, Fernandez. All. Martinez

Napoli-Espanyol: dove vederla in tv e streaming

La quarta e ultima amichevole del Napoli a Castel di Sangro potrà essere vista in pay per view su Sky e Sky Go, ad un prezzo di 2,99 euro. Il match sarà trasmesso anche in streaming attraverso il canale ufficiale facebook della SSCN: in questo caso il costo della partita sarà di 2,29 euro. Aurelio De Laurentiis per questo match ha voluto apportare uno sconto rispetto alle altre tre amichevoli precedenti, che avevano un costo di 9,99 euro. La decisione di abbassare ulteriormente il prezzo per il canale facebook ha provocato anche tante polemiche ed ironie tra i tifosi sui social.