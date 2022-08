Biasin: “Ndombele al Napoli, ma c’è un limite evidente con De Laurentiis”

Fabrizio Biasin commenta il calciomercato del Napoli con l’acquisto di Tanguy Ndombele che domani sosterrà le visite mediche. Gli azzurri hanno chiuso un affare che viene definito spettacolare, ma Giuntoli e De Laurentiis stanno lavorando ancora per portare altri giocatori in azzurro. Le possibilità di prendere Raspadori sono ancora intatte, così com’è intatta la trattativa per Navas. Inoltre per l’ufficialità di Simeone seve solo risolvere un problema burocratico.

Biasin commentando il Napoli scrive del buon colpo Ndombele, ma in generale commenta positivamente le manovre degli azzurri. “Monte ingaggi abbassato, giocatori interessanti, squadra potenzialmente ancora molto competitiva. Alla fine il Napoli sta facendo un buon mercato” dice Biasin che aggiunge: “Continua ad avere un solo limite evidente: la scarsa capacità di De Laurentiis di comunicare con i tifosi“. Effettivamente la popolarità di De Laurentiis ad oggi è ancora molto bassa. Lo slogan A16 non è di certo scomparso dagli spalti, come si è visto durante Verona-Napoli. In generale il presidente azzurro non è molto amato, anche per il suo modo di comunicare con i tifosi. Un provvedimento in questo senso dovrebbe essere preso, perché sembra sempre esserci troppa distanza tra la società ed i tifosi, cosa che di certo non fa bene all’ambiente e alla squadra.